-2 a Torino-Cagliari

16 ott 2020

A due giorni dalla sfida contro il Torino, il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: per i rossoblù lavoro tecnico-tattico sotto gli occhi del Presidente Giulini, che ha assistito alla seduta da bordocampo.

L’allenamento è iniziato con degli esercizi di attivazione tecnica: a seguire lavoro a reparti ed esercitazioni tattiche in vista della gara. In gruppo Lykogiannis, Marin e Walukiewicz rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali; allenamento con la squadra anche per Godin, Nandez, Luvumbo, Rog e Simeone. Si è allenato regolarmente Klavan, dopo lo stop per la contusione alla caviglia. Lavoro personalizzato per Pereiro, terapie per Pinna.

Domani mattina è prevista la rifinitura, nel pomeriggio la partenza alla volta di Torino.