Giovedì in campo

15 ott 2020

Il Cagliari al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato in casa del Torino, gara in programma domenica alle ore 15. I rossoblù si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello. La seduta è iniziata con un riscaldamento tecnico a torelli ed è proseguita con una sessione di sviluppi e conclusioni a rete. In chiusura tiri in porta.

Nazionali: in attesa del rientro ad Asseminello di tutti i rossoblù che sono stati impegnati con le selezioni dei propri Paesi, si sono allenati con la squadra Alessio Cragno e Riccardo Sottil. Tabella di lavoro personalizzata tra palestra e campo per Diego Godin, Naithan Nandez, Zito Luvumbo, Marko Rog e Giovanni Simeone.

Dall’infermeria: lavoro differenziato per Gaston Pereiro e Ragnar Klavan, reduce dalla contusione alla caviglia che lo ha fermato ieri. Sempre ai box Simone Pinna.

Il prossimo allenamento è in programma domani pomeriggio.