I Nazionali rossoblù

15 ott 2020

Si sono chiusi gli impegni internazionali di ottobre riservati alle squadre nazionali che hanno visto in campo i rossoblù.

NATIONS LEAGUE

Ottima la prova di Sebastian Walukiewicz nel pareggio senza reti imposto dalla Polonia all'Italia a Danzica. Alla seconda gara consecutiva da titolare, Walu ha giganteggiato nel cuore della difesa polacca con interventi sicuri e autoritari. La Polonia, in testa al raggruppamento con 7 punti, ora è attesa dal confronto con l'Italia a Reggio Emilia il 15 novembre, che deciderà probabilmente le sorti della qualificazione.

Due sconfitte per la Romania di Razvan Marin, battuta 4-0 a Oslo dalla Norvegia e 1-0 a Ploesti dell'Austria. Il centrocampista rossoblù è stato schierato titolare per tutti i 90' in entrambe le partite.

QUALIFICAZIONI MONDIALI

Il contributo di Diego Godin e Nahitan Nandez non è bastato all'Uruguay per ottenere un risultato positivo a Quito contro l'Ecuador: dopo la vittoria casalinga in casa ai danni del Cile, la Celeste ha perso 4-2. Diego è rimasto in campo per tutti i 90', mentre Nahitan dopo l'intervallo ha lasciato il posto a De La Cruz. Dopo due gare, l'Uruguay ha 3 punti in una classifica capeggiata da Argentina e Brasile con 6.

AMICHEVOLI

90' per Zito Luvumbo nel match tra Angola e Mozambico andato in scena a Lisbona e che ha visto il successo degli angolani per 3-0.

UNDER 21

Italia-Irlanda Under 21, giocata a Pisa, ha visto un grande protagonista: Riccardo Sottil, autore del gol del vantaggio, con un preciso destro a giro al 43', e dell'assist del raddoppio azzurro, firmato da Cutrone ad inizio ripresa. L'attaccante rossoblù firma così il suo terzo gol in 8 presenze con l'Under 21. A causa dei tanti contagi del Covid che avevano colpito la rosa dell'Under 21, l'ossatura della squadra era formata dall'Under 20 rinforzata da Sottil, Cutrone, Ricci e Tonali. Con questa vittoria l'Italia aggancia gli irlandesi in vetta alla classifica del girone con 16 punti.