Ripresa degli allenamenti

13 ott 2020

Il Cagliari si è allenato questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: al via la settimana di preparazione che porterà alla gara di domenica contro il Torino.

Senza i rossoblù impegnati con le squadre nazionali, la prima parte della seduta di oggi si è svolta in palestra con degli esercizi di attivazione. Agli ordini di mister Di Francesco e del suo staff il gruppo si è quindi trasferito in campo per svolgere un lavoro metabolico a blocchi, a seguire serie di giochi di posizione. In chiusura partitella su campo ridotto a ranghi misti.

Gaston Pereiro ha continuato la sua tabella di lavoro personalizzata; terapie per Simone Pinna. Non si è allenato con la squadra Marko Pajac, che gode di un permesso per motivi familiari.

Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.