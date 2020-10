10 ott 2020

+ -

Il Cagliari Calcio aderisce alla “Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down”, in programma domani, domenica 11 ottobre. Un impegno che si rinnova: i rossoblù scendono ora in campo a sostegno della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Aiuta le nostre associazioni a non scomparire per sempre”, lanciata da CoorDown, in favore dei progetti di inclusione a rischio per l’emergenza Covid-19.

Una rappresentanza dello staff tecnico e della squadra ha incontrato via web il “Centro Down onlus” di Cagliari: mister Eusebio Di Francesco, il preparatore dei portieri Paolo Orlandoni, i rossoblù Joao Pedro e Fabio Pisacane si sono intrattenuti con le ragazze e i ragazzi dell’associazione tra curiosità, aneddoti, risate e sorprese. Sciarpe e gagliardetti del Cagliari, l’invito ad assistere ad una delle prossime partite alla Sardegna Arena ed una promessa: rincontrarsi appena possibile dal vivo per giocare di nuovo assieme.

“La pandemia da coronavirus ha colpito duramente la qualità della vita delle persone con sindrome di Down e sta mettendo in crisi la sopravvivenza di decine di associazioni dal Nord al Sud d’Italia impegnate da anni nell’inclusione e il supporto di migliaia di ragazzi e ragazze e le loro famiglie”, spiega il Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down.

Domani in tutta Italia sarà allora possibile dare un piccolo ma importante contributo acquistando negli stand delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa “un messaggio di cioccolato”, realizzato con cacao proveniente dal commercio equo e solidale. Non solo un’occasione per raccogliere fondi, ma anche per conoscere nello specifico i progetti e le attività di inclusione sociale realizzate nel territorio. A Cagliari l’appuntamento è al Parco di Monte Claro dalle ore 9 alle 13.