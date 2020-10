Lavoro atletico e partitella

10 ott 2020

Mattinata di lavoro per il Cagliari che al Centro sportivo di Assemini ha svolto oggi l’ultima seduta della settimana. Senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, l’allenamento dei rossoblù di mister Di Francesco è iniziato con degli esercizi di attivazione: a seguire lavoro metabolico a secco e per chiudere partita a campo ridotto. Personalizzato in campo per Gaston Pereiro, a riposo Simone Pinna.

La ripresa degli allenamenti di squadra è fissata per martedì pomeriggio.