Rossoblù in campo ad Asseminello

09 ott 2020

Esercizi di tecnica, tattica e una partita, per i rossoblù impegnati oggi ad Asseminello in una doppia seduta di lavoro. Questa mattina, dopo la fase di attivazione, i calciatori hanno svolto un lavoro specifico per reparti: i difensori si sono concentrati sulla linea; per centrocampisti e attaccanti combinazioni e conclusioni a rete. Nel pomeriggio esercitazioni di riscaldamento tecnico, poi una partita a tutto campo con la squadra Primavera.

Lavoro personalizzato per Gaston Pereiro, out Simone Pinna: nella giornata odierna il calciatore si è sottoposto ad esami presso la clinica Korian di Quartu Sant’Elena, visitato dal professor Massimiliano Salvi. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: il difensore, osservati alcuni giorni di riposo, inizierà l’iter terapeutico specifico. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club.

Domani mattina la squadra ritornerà in campo per chiudere la settimana di allenamenti.