Nazionali, esordio per Cragno e Walu

09 ott 2020

Sono iniziati gli impegni degli undici rossoblù convocati nelle rispettive Nazionali. Un tour di una settimana che vede in calendario molte gare, tra amichevoli e competizioni ufficiali.

Mercoledì avevano aperto le danze Alessio Cragno, Sebastian Walukiewicz, Marko Rog e Charalampos Lykogiannis. Il portiere, dopo le 100 presenze in Serie A con la maglia rossoblù, ha festeggiato l'esordio nella Nazionale maggiore subentrando a Salvatore Sirigu al 22' del secondo tempo di Italia-Moldavia, terminata 6-0. Vittoria per 5-1 della Polonia di Walukiewicz, anche lui al debutto con la Nazionale, in campo da titolare per tutto il primo tempo, contro la Finlandia. Croazia corsara in Svizzera, Rog protagonista dal 12' della ripresa, mentre Lykogiannis è entrato dopo l'intervallo ed è uscito precauzionalmente dopo meno di venti minuti a causa di contusione.

Niente da fare per la Romania di Razvan Marin, battuta 2-1 in Islanda nel playoff di Euro 2020. Vittorioso invece l’Uruguay di Diego Godin e Nahitan Nandez che questa notte si è imposto sul Cile per 2-1. Il capitano della Celeste è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, il centrocampista è entrato all'11' della ripresa, dando così il suo contributo alla vittoria, arrivato allo scadere.

L’elenco degli impegni dei rossoblù con le rispettive Nazionali: la gara tra Italia e Islanda Under 21 è stata rinviata.