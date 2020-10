Carta: "Soddisfatti del nostro mercato"

08 ott 2020

Il Direttore sportivo rossoblù Pierluigi Carta è intervenuto in conferenza stampa, in occasione della presentazione di Adam Ounas, per fare il punto sul calciomercato appena concluso, al termine di una sessione e in un momento storico oggettivamente particolare per tutti.

STRATEGIE CONDIVISE

“Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di dove dovremo intervenire in futuro. Da oggi alla riapertura del mercato avremo il tempo con il mister di valutare ancor meglio la rosa, sempre condividendo le entrate e le uscite. Ora dobbiamo continuare a lavorare per acquisire consapevolezza e certezze. Nelle prime tre giornate abbiamo affrontato squadre di assoluto livello sotto tutti i punti di vista - tecnico, tattico e fisico – contro le quali non abbiamo ancora i mezzi per competere alla pari. Il nostro percorso è appena all'inizio, servono pazienza ed equilibrio per creare una struttura solida”.

IL FRONTE CESSIONI

"Sono arrivati giocatori importanti, a cominciare da un profilo di altissimo livello come Godin. L'intenzione era quella di avere una rosa più o meno da 25 elementi, siamo 31 e dovremo far fronte a quello che è chiaramente una complicazione in più. È da sottolineare che questo è stato un mercato in cui in genere le società hanno avuto difficoltà a cedere: dal canto nostro abbiamo tenuto i pezzi pregiati e di questo siamo felici e orgogliosi, perché non volevamo regalare nessuno. Questa rosa è competitiva”.

NAINGGOLAN KO, C’E’ OUNAS

"Tutti siamo molto dispiaciuti per il mancato arrivo di Radja, lo volevamo noi come i tifosi. Il Presidente ci ha provato davvero sino all'ultimo con l'Inter, di più era impossibile fare a salvaguardia della stessa Società. Riprovarci a gennaio? Vedremo se ci saranno i presupposti, le trattative sono sempre complicate. Siamo comunque soddisfatti perché abbiamo preso un calciatore come Ounas e non era un’operazione scontata vista la concorrenza. Siamo convinti che sia un innesto di assoluto valore”.