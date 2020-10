Ounas: "Cagliari è la piazza giusta"

08 ott 2020

Presentazione ufficiale alla Sardegna Arena per l'ultimo arrivato in casa Cagliari, Adam Ounas: il calciatore franco-algerino va a rafforzare l’attacco rossoblù, impreziosendolo e fornendo ulteriori opzioni nella metà campo avversaria.

Accanto all'esterno offensivo (che vestirà la maglia numero 37) il Direttore Sportivo Pierluigi Carta, il quale ha avuto modo di entrare nei dettagli dell'operazione: "Lo seguivamo da molto tempo e lui voleva fortemente la maglia rossoblù. Adam ha molta voglia di portare il suo contributo e l'ha dimostrato sin dal primo momento: parliamo di un ragazzo funzionale al nostro progetto tecnico. Arriva in prestito con diritto di riscatto: l'obiettivo è di ritrovarci tra un anno a parlare del suo riscatto, vorrebbe dire che le cose sono andate al meglio per tutti".

DISPONIBILITÀ E DUTTILITÀ

"Non mi preoccupo del modulo che il mister sceglie, mi piace giocare in particolare sulla destra, ma posso essere impiegato anche trequartista: ciò che conta è fare qualcosa di positivo per la squadra e farlo con continuità".

BEN RITROVATO, MARKO!

"Con Rog ci conosciamo da tempo, abbiamo parlato e mi ha convinto raccontandomi della bontà del gruppo e della qualità tecnica di questa squadra. Sono convinto che Cagliari sia la piazza giusta per me, anche per riconquistare la Nazionale con la quale in passato ho vissuto momenti splendidi. Il mio obiettivo ora di dimostrare le mie qualità”.

UNA NUOVA AVVENTURA

"L'impatto con il calcio italiano non è semplice per nessuno, io credo di essere maturato dopo le esperienze di Napoli prima e della scorsa stagione a Nizza, in un campionato meno tattico come è la Ligue 1. Ora dovrò dimostrare la mia crescita sul campo. Voglio mettere a disposizione le mie qualità, cercando di saltare l'uomo e risultare decisivo in zona gol”.