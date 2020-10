Ripresa ad Asseminello

07 ott 2020

Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, il gruppo è sceso in campo per svolgere prima una fase di attivazione, a seguire focus su parte atletica con blocchi di lavoro metabolico. La seduta si è conclusa con una partita a campo ridotto.

Prima giornata di allenamento in rossoblù per Adam Ounas, si sono allenati con la squadra Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Lavoro personalizzato per Gaston Pereiro.

Domani è in programma una doppia seduta di lavoro.