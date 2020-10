Tanti auguri, Guglielmo!

07 ott 2020

Serietà, professionalità, passione: dopo aver difeso lo scorso campionato i pali del Perugia, totalizzando 39 presenze, Guglielmo Vicario sta vivendo ora la sua prima stagione in Sardegna, in Serie A. Assieme ai colleghi Aresti, Ciocci e Cragno, con una guida esperta come il preparatore Paolo Orlandoni, il portiere friulano lavora con quotidiana dedizione per continuare a crescere e coltivare il suo talento.

Oggi festeggia il suo ventiquattresimo compleanno.

Tanti auguri dalla famiglia rossoblù, Guglielmo!