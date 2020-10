Convocazioni in Nazionale

06 ott 2020

Sono undici i calciatori del Cagliari che hanno raggiunto i ritiri delle rispettive Nazionali, con le quali disputeranno partite ufficiali e amichevoli nei prossimi giorni.

Doppio impegno nelle qualificazioni ai Mondiali per l'argentino Simeone e gli uruguaiani Nandez e Godín; triplo (tra amichevoli e Nations League) per Cragno con l'Italia, Lykogiannis con la Grecia, Marin con la Romania (per lui anche l'importante playoff degli Europei), Rog con la Croazia e Walukiewicz con la Polonia. Saranno due le amichevoli dell'Angola di Luvumbo, mentre Sottil e Tripaldelli vestiranno l'azzurro dell'Under 21. Annullato, invece, lo stage dell'Italia Under 20 all'Acquacetosa (Roma) per il quale era stato chiamato anche il difensore rossoblù Andrea Carboni.

Di seguito l'elenco completo dei giocatori del Cagliari impegnati con le rispettive Nazionali e il calendario dei match in programma.

Giovanni Simeone (Argentina)

Argentina-Ecuador, 08/10/2020 ore 2.30 (ora italiana)

Qualificazioni Mondiali | Buenos Aires

Bolivia-Argentina, 13/10/2020 ore 22 (ora italiana)

Qualificazioni Mondiali | La Paz

Diego Godìn e Nahitan Nández (Uruguay)

Uruguay-Cile, 08/10/2020 ore 0.45 (ora italiana)

Qualificazioni Mondiali | Montevideo

Ecuador-Uruguay, 13/10/2020 ore 23 (ora italiana)

Qualificazioni Mondiali | Quito

Alessio Cragno (Italia)

Italia-Moldavia, 07/10/2020 ore 20.45

Amichevole | Firenze

Polonia-Italia, 11/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Danzica

Italia-Olanda, 14/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Bergamo

Răzvan Marin (Romania)

Islanda-Romania, 08/10/2020 ore 20.45

Playoff Euro 2020 | Reykjavik

Norvegia-Romania, 11/10/2020 ore 18

Uefa Nations League | Oslo

Romania-Austria, 14/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Bucarest

Marko Rog (Croazia)

Svizzera-Croazia, 07/10/2020 ore 20.45

Amichevole | San Gallo

Croazia-Svezia, 11/10/2020 ore 18

Uefa Nations League | Zagabria

Croazia-Francia, 14/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Zagabria

Sebastian Walukiewicz (Polonia)

Polonia-Finlandia, 07/10/2020

Amichevole | Danzica

Polonia-Italia, 11/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Danzica

Polonia-Bosnia Herzegovina, 14/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Breslavia

Charalampos Lykogiannis (Grecia)

Austria-Grecia, 07/10/2020 ore 20.30

Amichevole | Klagenfurt

Grecia-Moldavia, 11/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Atene

Grecia-Kosovo, 14/10/2020 ore 20.45

Uefa Nations League | Atene

Zito Luvumbo (Angola)

Guinea-Angola, 11/10/2020

Amichevole | Lisbona

Angola-Mozambico, 13/10/2020

Amichevole | Lisbona

Alessandro Tripaldelli e Riccardo Sottil (Italia Under 21)

Islanda U21-Italia U21, 09/10/2020 ore 17.30

Qualificazioni Europei U21 | Reykjavik

Italia U21-Irlanda U21, 13/10/2020 ore 17.30

Qualificazioni Europei U21 | Pisa