Ounas al Cagliari

05 ott 2020

Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adam Ounas che si trasferisce dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Francese di nascita ma di cittadinanza algerina, classe 1996, Ounas è cresciuto nelle giovanili di Tours e Chateauroux, per poi passare al Bordeaux, con cui ha esordito in Ligue 1, il 4 ottobre 2015, nel match contro il Lorient, segnando una rete. Con “Les Girondins” giocherà due stagioni per un totale di 60 presenze e 10 reti.

Nel luglio 2017 il trasferimento al Napoli: qui colleziona 39 partite e cinque reti tra competizioni nazionali, Champions ed Europa League. Dopo due stagioni tra le fila dei partenopei viene ceduto in prestito al Nizza, dove lo scorso anno ha giocato 19 gare e realizzato 4 reti.

Dopo aver disputato 2 partite nell'U20 francese, ha scelto di giocare per l'Algeria con cui ha vinto la Coppa d’Africa 2019, autore di tre reti. Sono 9 le presenze sin qui totalizzate con i biancoverdi.

Tecnica, rapidità, senso del gol: Ounas è in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco, pur prediligendo partire da destra per poi accentrarsi e calciare in porta con il suo piede preferito, il sinistro. Brevilineo, sgusciante, letale nell’uno contro uno: la sua grande abilità nel dribbling gli consente di saltare con facilità il suo diretto avversario e creare così la superiorità numerica a vantaggio dei compagni.

C’è una nuova freccia per l’attacco del Cagliari.

Bienvenue en Sardaigne, Adam!