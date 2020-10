Godin: "Ripartiamo dal lavoro"

04 ott 2020

Ci ha messo 24 minuti per segnare il suo primo gol con la maglia rossoblù, non è servito per fare punti ma Diego Godin ha confermato una volta di più le qualità che hanno convinto il Cagliari a puntare su di lui. "Mi piace andare a saltare nell'area avversaria in occasione delle palle inattive, sono riuscito subito a segnare e mi fa piacere, anche se purtroppo non è valso dei punti per noi".

ATALANTA SUPERIORE

"Si sapeva che andavamo incontro ad una partita e un avversario di altissimo livello. Hanno dimostrato che stanno molto bene e le loro individualità sono risultate decisive per indirizzare la partita nel primo tempo. Noi, dal canto nostro, abbiamo messo in campo la solita voglia di fare il massimo e credo che si siano viste diverse cose positive in vari momenti della gara. Dobbiamo ripartire da quelle lavorando su tutti gli aspetti del nostro gioco".

SQUADRA IN MIGLIORAMENTO

"Penso che siamo in crescita. Stiamo lavorando con il mister e lo staff, ogni giorno bisogna fare qualcosa in più per conoscerci reciprocamente e capire dove andare a incidere. Serve un miglioramento a livello collettivo e individuale che solo con il lavoro quotidiano si può raggiungere. Dovremo essere capaci di trovare in fretta la quadra, perché nel calcio sappiamo che il tempo è tiranno".

L'ESPERIENZA DEL "FARAONE"

“Sono uno dei più esperti, è vero, ma anche io devo migliorare molto. Vengo da settimane di allenamenti praticamente da solo, senza giocare, prima del mio arrivo in Sardegna. Il Cagliari mi ha cercato e voluto, intraprendo questa sfida con grande motivazione e tutti insieme vogliamo toglierci delle soddisfazioni".