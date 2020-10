Condividi

03 ott 2020

Atalanta-Cagliari, numeri e curiosità

Appuntamento domenica alle 12.30 con la terza giornata della Serie A 2020-21: al Gewiss Stadium i rossoblù sono ospiti della lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini. I PRECEDENTI

Sarà la 54ª sfida in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio con 20 vittorie a testa e 13 pareggi. Il Cagliari è sempre ostico per i nerazzurri, che hanno perso quattro degli ultimi sei confronti in Serie A, vincendo gli altri due. Dal 2017-18 a oggi, gli orobici sono l'avversario più battuto dai sardi. Tra le squadre affrontate almeno 30 volte in Serie A, l’Atalanta è quella contro cui il Cagliari vanta la percentuale più altadi vittorie nel massimo torneo (38.5%, ovvero 20/52).



CACCIA AL PRIMO POKER

Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive in casa dell'Atalanta in Serie A. In caso di nuovo successo sarebbe la prima volta in cui i rossoblù vincono quattro gare di fila contro un avversario nella massima categoria. ANCORA UN PRANZO FORTUNATO?

Nella scorsa stagione, a novembre 2019, si giocò alle 12.30 come in quest'occcasione: finì 2-0 per il Cagliari con autorete di Pasalic e gol di Oliva. ESORDIO CASALINGO PER L'ATALANTA

Prima gara tra le mura amiche per i bergamaschi dopo due vittorie esterne. I nerazzurri hanno un bilancio di tre sconfitte e una vittoria negli ultimi quattro esordi casalinghi. Tante sconfitte quante nelle precedenti 22 prime gare casalinghe stagionali (11V, 8N). L'Atalanta cerca per la prima volta un tris di vittorie nelle prime tre gare stagionali. L’Atalanta ha perso l’ultimo match interno di Serie A contro l’Inter; gli orobici non subiscono due KO di fila al Gewiss Stadium nel massimo campionato dallo scorso novembre, il primo dei due proprio contro il Cagliari (0-2), guidato da Rolando Maran.



OCCHIO AL PAPU

Gómez ha segnato 3 gol in 15 partite contro il Cagliari. Solo Gigi Riva (5) e Roberto Boninsegna (4) hanno segnato di più in questa sfida tra Atalanta e Cagliari. SFIDA TRA BOMBER

Da quando è ripartita la Serie A, dopo il lockdown, soltanto Giovanni Simeone (sette) ha segnato più gol di Duvan Zapata (sei) su azione; l’attaccante dell’Atalanta non ha trovato la rete nelle ultime quattro sfide di Serie A e non resta a secco per cinque di fila da ottobre 2018. Giovanni Simeone ha segnato cinque reti nelle ultime otto trasferte di campionato (incluso il gol del momentaneo vantaggio contro il Sassuolo all’esordio stagionale); tuttavia quella bergamasca è la squadra contro cui ha giocato più volte in Serie A senza segnare alcun gol (otto presenze, zero reti). LA CABALA DI LEO

Soltanto alla Sampdoria (cinque), Leonardo Pavoletti ha segnato più gol che all’Atalanta (quattro) in Serie A. Il livornese, reduce da un doppio, lungo stop per infortunio al ginocchio, è tornato a disposizione dall'ultima giornata del campionato scorso e statisticamente non resta a secco per quattro match di fila da settembre 2018, serie iniziata proprio contro l'Atalanta. Pavoletti ritrova inoltre Gasperini, che lo allenò tra il 2014 e il 2016 nel Genoa: 35 partite e 20 gol il suo bottino. 



ROG E OLIVA, DOLCI RICORDI

Sia il croato che l'uruguaiano hanno segnato il loro primo gol in Serie A all'Atalanta. CRAGNO DICE CENTO

Il portiere rossoblù si prepara a firmare la sua centesima presenza nella massima serie. BIS PER L'ARBITRO PASQUA

Il direttore di gara, giunto alla 57ª partita in Serie A, arbitrò Atalanta-Cagliari del dicembre 2017, vinta 2-1 dai rossoblù. Solo il Benevento (sei) conta più sconfitte dell’Atalanta (quattro) in Serie A con Fabrizio Pasqua direttore di gara. Nessuna formazione inoltre ha rimediato più cartellini rossi di quella bergamasca con il fischietto di Nocera (due al pari del Genoa). Fabrizio Pasqua ha arbitrato nella massima competizione nove volte l’Atalanta (4V, 1N, 4P). Sono invece otto i precedenti del fischietto di Nocera con il Cagliari (3V, 3N, 2P). I sardi hanno perso l’ultimo match di Serie A con Fabrizio Pasqua direttore di gara (vs Udinese) dopo due pareggi e due vittorie nelle quattro precedenti. 

