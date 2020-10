La nostra terza maglia

03 ott 2020

Una vivace tonalità gialla per completare i kit della stagione 2020-21, realizzati da adidas per il Cagliari Calcio. Arriva infatti la nuova maglia "Third", che si unisce alla "Home" rossoblù e alla "Away" bianca presentate nelle scorse settimane e già utilizzate in gare ufficiali: verrà indossata per la prima volta domani dalla squadra in occasione del match contro l’Atalanta. Il kit, per adulto e bambino, potrà essere acquistato, in esclusiva da oggi nell’Official Online Store del Cagliari e nei Cagliari 1920 Store.

Completamente giallo (colore che torna dopo vent'anni esatti), è caratterizzato da una grafica ispirata al trend delle stampe con effetto tintura tipiche della moda streetwear, presenta colletto e bordi a coste, l'orlo sagomato e lo stemma applicato a caldo. Vestibilità regular fit in tessuto morbido e traspirante (100% poliestere), con la tecnologia antiumidità AEROREADY come gli altri kit della stagione 2020-21.

La maglia "Third" è realizzata in poliestere riciclato, Cagliari e adidas così rimarcano, per la prima volta insieme, l’attenzione che entrambe rivolgono alla tutela dell’ambiente.