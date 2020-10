Verso Atalanta-Cagliari

01 ott 2020

+ -

Cagliari in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini: sotto gli occhi del presidente Tommaso Giulini, che ha assistito all’allenamento da bordocampo, la squadra ha lavorato per preparare la gara di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica alle 12.30.

Agli ordini di mister Eusebio Di Francesco i rossoblù, dopo l’attivazione a secco, hanno svolto una lunga sessione tattica: sviluppi dedicati alla fase offensiva, a seguire una serie di esercitazioni a campo aperto. L’allenamento si è concluso con una partita a ranghi misti su campo ridotto.

Hanno proseguito a svolgere dei lavori personalizzati di riatletizzazione Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. Terapie per Gaston Pereiro.

Domani mattina si terrà una nuova seduta di lavoro.