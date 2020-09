Joao Pedro: “Guardiamo avanti”

26 set 2020

Quella sua fiondata da fuori area non trattenuta da Strakosha avrebbe potuto cambiare il copione della partita; non è andata così, però Joao Pedro ha dimostrato ancora una volta la sua pericolosità. “Non è certo il risultato che volevamo, domenica scorsa avevamo fatto un’ottima prova. Perdere ovviamente dispiace, ma siamo solo alla seconda giornata, ci stiamo adattando ad un nuovo allenatore, abbiamo avuto poco tempo ma stiamo lavorando tanto. Pensiamo in positivo e guardiamo avanti: tra l'altro ora ci è toccato affrontare due tra le squadre più insidiose del campionato”.

SFIDA DA VINCERE

“Da quando sono al Cagliari ho ricoperto tutti i ruoli: penso di avere fatto bene contro il Sassuolo, anche oggi ho cercato di dare una mano alla squadra. Mi piace quel che mi chiede il mister: lo vedo come una sfida, ma in fondo non è niente di così diverso, stiamo sempre parlando di calcio”.