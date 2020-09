Comunicato della Società

26 set 2020

In occasione della gara in programma questo pomeriggio alla Sardegna Arena, prima partita casalinga del Cagliari nel campionato di Serie A 2020-21, i rossoblù scenderanno in campo davanti a mille spettatori.

Il Cagliari Calcio intende ringraziare la Regione Sardegna per la sensibilità dimostrata nel consentire la presenza allo stadio del pubblico: per quanto in numero limitato, si tratta di un segnale importante di ripresa verso un graduale ritorno alla normalità. Una decisione che oggi permetterà ai tifosi, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid, di poter sostenere da vicino la propria squadra del cuore.