Cagliari-Lazio, numeri e curiosità

26 set 2020

+ -

Seconda giornata della Serie A 2020-21, debutto casalingo per i rossoblù, che ospitano la Lazio. Biancocelesti di Simone Inzaghi alla prima stagionale, squadre in campo oggi alle ore 18 alla Sardegna Arena.

I PRECEDENTI

Sarà la sfida numero 69 in totale, Cagliari vittorioso in 17 occasioni con 16 pareggi e 35 affermazioni laziali. Il successo rossoblù manca dal maggio 2013, quando decise Dessena. Gara storicamente ricca di gol negli ultimi cinque confronti, con una media di 3.4 a partita (17 totali).

Il Cagliari, che ha pareggiato alla prima contro il Sassuolo, cerca una "doppietta di imbattibilità" nelle prime due gare stagionali che manca dal 2011-12. L'ultima volta in cui successe risale alla stagione 1981-82. Nel 1999 e nel 2008 la prima gara di Serie A della Lazio fu contro il Cagliari, e arrivarono due successi.

VOGLIA DI RIVALSA

Cagliari-Lazio, con la clamorosa vittoria capitolina allo scadere, fu una sfida sfortunatamente spartiacque per i rossoblù. Se lo ricordano bene i tifosi e la squadra, che cercano particolare riscatto. Statisticamente fu l'unica partita della Serie A 2019-20 dove una squadra ribaltò il risultato con due reti nel recupero.

IL "CHOLITO" SI SCALDA

Giovanni Simeone cerca per la prima volta la seconda rete consecutiva all'avvio del campionato. Lazio tra le sue vittime preferite (3 reti realizzate), seconda solo al Torino (4).

JOAO PEDRO RICORDA LA PRIMA

Il primo gol in Serie A del brasiliano arrivò contro la Lazio, nel novembre 2014. Gli ultimi 5 gol del numero 10 rossoblù sono arrivati in casa.

CRAGNO DA APPLAUSI

Il portiere del Cagliari è colui che ha effettuato il maggior numero di parate (64) nella Serie A post-lockdown.

DI FRANCESCO IN GOL

Era il novembre 1998 quando Eusebio Di Francesco, oggi sulla panchina del Cagliari, segnò una rete alla Lazio nel pirotecnico derby della Capitale finito 3-3. Il mister ha un bilancio di 4 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte contro la Lazio. Inzaghi (6 vittorie e 2 pareggi) non ha mai perso contro il Cagliari, mentre il bilancio tra i due allenatori è di 4 vittorie per Inzaghi, 2 per Di Francesco e un pareggio.

IL BILANCIO CON MASSA

L'arbitro sarà Davide Massa di Imperia. Sono 3 le vittorie del Cagliari con 2 pareggi e 4 sconfitte; la Lazio ha vinto 6 volte, 4 pareggi e 4 sconfitte. Nell'ottobre 2013 Lazio-Cagliari arbitrata da Massa finì 2-0 per i padroni di casa.