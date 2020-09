25 set 2020

Il neo acquisto rossoblù Diego Godin ha parlato ai canali ufficiali del club. Il capitano della Celeste non vede l'ora di iniziare la nuova avventura. “Per me è un orgoglio indossare questa maglia. Vengo qui per imparare, con l'umiltà di lavorare, mettermi a disposizione del mister, contribuire alla squadra con tutto quello che posso, con la stessa voglia ed entusiasmo con le quali ho iniziato la mia carriera”.