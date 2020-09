Diego Godín firma per il Cagliari

24 set 2020

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.

Nato a Rosario, il 16 febbraio 1986, ha iniziato la sua carriera tra le fila del Cerro e del Nacional di Montevideo, per poi trasferirsi ad appena 21 anni in Spagna, al Villarreal: in tre stagioni 116 presenze e 4 reti tra competizioni nazionali e internazionali.

Nell’estate del 2010 il passaggio all’Atletico Madrid dove da protagonista contribuirà a scrivere pagine esaltanti della storia del Club biancorosso. Quasi un decennio costellato di successi e imprese: con la maglia dei “Colchoneros” vince il titolo di Campione di Spagna (2014), la Coppa del Re (2013), la Supercoppa spagnola (2014); 2 Europa League (2012 e 2018), 3 Supercoppe europee (2010, 2012 e 2018). Per ben due volte conquista l’accesso alla finale di Champions League, andando peraltro a segno in quella giocata a Lisbona contro il Real Madrid. Lascerà l’Atletico dopo 389 partite e 27 reti per continuare la sua carriera tra le fila dell’Inter: con i nerazzurri la scorsa stagione ha totalizzato 36 gare, arrivando sino alla finale di Europa League, dove ha realizzato una rete.

Capitano e punto di forza della Nazionale dell’Uruguay, ha preso parte a tre edizioni della Coppa del Mondo, tra cui quella del 2010 chiusa al quarto posto; a cinque della Coppa America, vinta nel 2011. In totale con la Celeste ha all’attivo 135 gare e 8 reti.

Classe innata, combattività, voglia di vincere. Spiccate doti di leadership, trascinante carisma: con Godín il Cagliari acquisisce un elemento di assoluto spessore internazionale, uno dei più forti difensori centrali, eccezionale nel gioco aereo, perentorio nei contrasti e nell’anticipo, autentico regista del reparto arretrato.

La Sardegna nel destino: "el Faraón”, che prosegue la lunga tradizione di calciatori uruguaiani in rossoblù, è sposato con Sofia, figlia dell’amato ex centrocampista Pepe Herrera, nata proprio a Cagliari.

Benvenuto in famiglia, Diego!

Diego Godín firma por el Cagliari

El capitan de Uruguay va a ponerse la camiseta “Rossoblù”

El Cagliari Calcio está orgulloso de anunciar que ha adquirido de Inter las prestaciones deportivas del futbolista Diego Godín: el fuerte defensor uruguayo firmò un acuerdo que lo une a los colores rossoblù hasta el 30 de junio de 2023.

Nacido en Rosario el 16 de febrero de 1986, Godín empezó su carrera en el Cerro e y en el Nacional de Montevideo, para llegar al Villarreal con solo 21 años de edad: en tres temporadas, 116 partidos y 4 goles, entre competiciones nacionales y internacionales.

En el verano de 2010 llegó al Atlético de Madrid, donde como protagonista contribuirà a escribir páginas maravillosas en la historia de los rojiblancos. Casi una decada llena de victorias y hazañas: con la camiseta de los “Colchoneros” ganó el titulo de Campeón de España (2014), la Copa del Rey (2013), la Supercopa de España (2014); 2 Europa League (2012 Y 2018), 3 Supercopas de Europa (2012, 2012 y 2018). En dos ocasiones llegó a la final de la Champions League, anotando también en la final de Lisboa frente el Real Madrid. Dejará el Atlético tras 389 partidos y 27 goles para seguir su carrera en Inter: con los “Nerazzurri” la temporada pasada marcò 36 partidos, llegando a la final de Europa League, donde marcò un gol.

Capitan y punto fuerte de la Selección uruguaya, partecipò en tres ediciones del Mundial, incluida la de 2010 donde Uruguay terminò cuarta; y a cinco de la Copa América, ganada en 2011. En total con la Celeste lleva 135 partidos y 8 goles.

Clase innata, combatividad, gana de ganar. Fuertes calidades de liderazgo, carisma abrumador: con Godín el Cagliari adquiere un elemento de absoluto nivel internacional, uno de los mejores zagueros, fantastico en el juego aéreo, perentorio en los tackles y en el anticipo, autentico comandante de la defensa.

Cerdeña en su destino: “el Faraón”, que continua su grande tradición de los futbolistas uruguayos en los Rossoblù, está casado con Sofia, que nació en Cagliari y es hija del querido mediocampista Pepe Herrera.

Bienvenido en familia, Diego!

Cagliari sign Diego Godín

Uruguay Captain will wear the rossoblù shirt

Cagliari Calcio are pleased to announce the signing of Diego Godín: the great defender from Uruguay joins Cagliari on a permanent deal until June 30th, 2023.

Born in Rosario on February 16th 1986, he began his career in the ranks of Cerro and Nacional Montevideo and then moved to Villarreal, in Spain, just 21 years old: in three seasons, 116 appearances and 4 goals, in national and international tournaments.

During the summer of 2010, he moved to Atlético Madrid, where he contributed to write unforgettable pages in the history of the red and white club as a protagonist. Almost a decade full of successes and great achievements: with the “Colchoneros” jersey he won the title of Champion of Spain (2014), the King’s Cup (2013), the Spanish Super cup (2014); 2 Europa League (2012 and 2018), 3 European Super Cups (2010, 2012 and 2018). He played two Champions League finals, also scoring in the one played in Lisbon against Real Madrid. He will leave Atlético after 389 games and 27 goals to continue his career at Inter: with the Nerazzurri last season he played 36 games, reaching the final of the Europa League, where he scored a goal.

Captain and strength of the Uruguayan National teams, he took part in three editions of the World Cup, including that of 2010, where Celeste reached the fourth place; he also played five Copa America, and won in 2011. In total with the Celeste he collected 135 caps and scored 8 goals.

Innate class, grit, strong will to win. Strong leadership qualities, overwhelming charisma: with Godín Cagliari acquires a player of absolute international level, one of the strongest central defenders, outstanding in the air, best known for his ability to tackle and anticipate opposition movements, and for marshalling the defence.

Sardinia is in his destiny: “el Faraòn”, which continues the long tradition of Uruguayan players of Rossoblù, is married to Sofia, born in Cagliari and daughter of the beloved former midfielder Pepe Herrera.

Welcome to the family, Diego!