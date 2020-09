Seduta tecnico-tattica

23 set 2020

Si avvicina l’esordio casalingo in campionato del Cagliari di scena sabato alla Sardegna Arena contro la Lazio (ore 18). I ragazzi di mister Di Francesco si sono allenati questo pomeriggio: al Centro sportivo di Assemini la seduta è iniziata con il riscaldamento tecnico. Lavoro tattico per reparti: difensori impegnati in esercitazioni sulla linea; per centrocampisti e attaccanti combinazioni per andare al tiro in porta. In chiusura partitella a ranghi misti su campo ridotto. Primo allenamento in rossoblù per i neo acquisti Zito Luvumbo e Matteo Tramoni.

A riposo Ragnar Klavan, per via di un affaticamento ai flessori della gamba destra; oggi non si è allenato anche Andrea Carboni, che deve smaltire un affaticamento al retto femorale destro. Lavoro personalizzato per Filip Bradaric. Out Gaston Pereiro.

La squadra riscenderà in campo per una nuova seduta domani mattina.