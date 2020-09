23 set 2020

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione dei calciatori Alessandro Deiola e Diego Farias allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Deiola, cresciuto nel Settore giovanile, ha totalizzato con il Cagliari 57 gare e 3 reti. Per Farias, arrivato in Sardegna nell’estate 2014, 138 partite e 33 gol in rossoblù.

Buona stagione, ragazzi!