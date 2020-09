Luvumbo è del Cagliari

23 set 2020

Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Zito Luvumbo che si trasferisce a titolo definitivo dal Primeiro de Agosto e ha siglato un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nativo di Luanda, capitale dell’Angola, classe 2002, nonostante la sua giovane età ha all’attivo già due presenze con la Nazionale maggiore, con cui ha debuttato il 6 settembre 2019 nel confronto contro il Gambia per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

A livello giovanile ha subito impressionato gli addetti ai lavori mettendosi in luce con la rappresentativa U17 del suo Paese: miglior calciatore nel 2018 della Cosafa, il torneo riservato alle squadre nazionali dell'Africa meridionale; trascinatore della squadra nella Coppa d’Africa e ai Mondiali di categoria, giocati in Brasile lo scorso anno.

Primo calciatore angolano a indossare la maglia del Cagliari, Luvumbo è un esterno offensivo in grado di giocare su entrambe le fasce: ha nel suo bagaglio velocità, estro, dribbling, qualità che gli permettono di essere letale nell’uno contro uno e creare con facilità la superiorità numerica. Un giovane di sicuro talento che saprà dare il suo contributo alla causa rossoblù.

Bem-vindo à Sardenha, Zito!

Cagliari sign Zito Luvumbo

A five-year contract

Cagliari Calcio announce the acquisition of the registration rights of the player Zito Luvumbo, who arrives on a permanent transfer from Primeiro de Agosto and signed a contract until 20215, June 30th.

Born in 2002, in Luanda, capital of Angola, despite his young age he already collected two caps for Angola, the first on September 2019 when he played for Angola for the qualifiers at the 2022 World Cup.

At the youth level, he immediately impressed the insiders, showing his talent playing for the U17 selection of his country; he has been voted best player of 2018 of Cosafa, the tournament of the national teams of Southern Africa; Zito has been a reference point for the team in the African Cup and at the U17 World Cup that was played last year in Brazil.

First Angolan player to wear Cagliari shirt, Luvumbo is a winger to play on both flanks of the pitch; he got pace, fantasy and dribbling, all qualities that make him lethal one on one with the defender and that can easily create numerical superiority. A young man of great talent who will be able to make his contribution to the Rossoblù cause.

Welcome to Sardinia, Zito!