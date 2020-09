Forza, lavoro metabolico e partitelle

22 set 2020

Continua la preparazione del Cagliari alla sfida contro la Lazio, gara della seconda giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 26 settembre alla Sardegna Arena (ore 18). Agli ordini di mister Di Francesco, coadiuvato dal suo staff, i rossoblù sono stati impegnati oggi in una doppia seduta di allenamenti.

Questa mattina due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati nel match contro il Sassuolo hanno svolto un lavoro metabolico in campo; per gli altri esercitazioni di forza in palestra. La seduta del pomeriggio è iniziata con un’attivazione tecnica per proseguire con una serie di partitelle a tema. Ultima parte dell’allenamento interamente dedicata a una partita a ranghi contrapposti.

Non si è allenato Ragnar Klavan, ancora a riposo per via di un affaticamento al flessore. Lavoro personalizzato per Filip Bradaric; out Gaston Pereiro.

Domani pomeriggio è in programma un nuovo allenamento.