Primo giorno di scuola in rossoblù

21 set 2020

Un momento speciale per definizione, ancor di più in un periodo storico come quello che stiamo attraversando, dopo mesi nei quali la vita di tutti e il panorama scolastico hanno subito profondi cambiamenti. Sono i giorni del rientro tra i banchi, con gli istituti della Sardegna che riapriranno tra martedì e giovedì.

Uno step fondamentale, imprescindibile per la crescita di ogni individuo, è sicuramente il primo giorno in assoluto davanti agli insegnanti, tra libri, quaderni e nuove amicizie. Per questo il Cagliari Calcio ha deciso di dare il benvenuto a tutti i 935 bambini delle prime elementari della città con un'iniziativa unica.

A partire da domani, infatti, ciascun piccolo studente riceverà un quaderno ufficiale del Cagliari, accompagnato da una lettera del Club impreziosita dagli autografi di tutti i beniamini.

Tra questi c'è anche ovviamente Joao Pedro. È stato infatti il numero dieci rossoblù a consegnare simbolicamente l'omaggio, aprendo già oggi questa emozionante esperienza. Con lui il Direttore generale Mario Passetti, oltre al Sindaco e i rappresentanti della Giunta comunale che hanno appoggiato il progetto.