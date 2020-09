Lykogiannis: "Bravi a lottare sempre"

20 set 2020

Prestazione solida per Charalampos Lykogiannis, padrone della corsia mancina nella linea difensiva rossoblù in quel di Reggio Emilia. Il greco parla dal "Mapei Stadium" e analizza la prestazione del Cagliari anche in ottica futura.

UN PUNTO IMPORTANTE

"Affrontavamo una squadra forte, con tanti giovani e grande qualità di palleggio. Siamo stati bravi a lottare per tutta la partita, è un punto che ci soddisfa per come è arrivato e per quello che siamo riusciti a mettere in campo. Penso sia un buon punto di partenza del nostro cammino". 

ALLA CORTE DI DI FRANCESCO

"Il mister ci sta dando molto sotto il profilo delle idee e degli insegnamenti, sin dal primo giorno si è posto nel modo giusto e tutti stiamo lavorando per apprendere quanto prima i suoi dettami. Il sentiero è quello giusto, continuiamo così". 

LA CAGLIARI DI "BABIS"

"Sto bene qui, ormai da qualche anno questa è la mia casa è voglio dare il massimo per il Cagliari. Sono felice per la mia prestazione odierna, come di tutta la squadra, ognuno deve dare il suo contribuito alla causa".