Simeone: "Vogliamo crescere insieme"

20 set 2020

Riparte da dove aveva concluso la precedente stagione, si conferma ariete implacabile e uomo in grado di caricarsi sulle spalle tante responsabilità rossoblù. Giovanni Simeone, il cui gol ha fruttato l'1-1 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, commenta così quanto fatto dal Cagliari al "Mapei Stadium".

PROVA DI SACRIFICIO

"Stiamo lavorando bene, tutti insieme, e anche oggi si è visto soprattutto quando ci sono stati momenti difficili e abbiamo dovuto soffrire di squadra. Al cospetto di avversari con questa qualità bisogna essere capaci di giocare la palla, compattarci e mantenere la calma. Lo abbiamo fatto bene".

LA FORZA DEL LAVORO

"Dobbiamo seguire il mister e impegnarci giorno dopo giorno. La società sta come sempre lavorando per migliorare e continuare a compiere step importanti. A noi il compito di pensare al campo, se poi arriveranno giocatori di spessore saremo felici perché vorrebbe dire avere accanto altri profili in grado di darci una mano". 

GLI OBIETTIVI PERSONALI

"L'anno scorso ho vissuto una ottima annata, sono ripartito al meglio e penso a una partita per volta, cercando di fornire il massimo delle mie qualità. La priorità è quella di crescere insieme al gruppo, sto conoscendo un mister che mi insegna molto e mi fa lavorare su aspetti su quali devo migliorare".