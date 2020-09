Condividi

20 set 2020

Sassuolo-Cagliari, numeri e curiosità

Inizia dal "Mapei Stadium" di Reggio Emilia il cammino dei rossoblù nella Serie A 2020-21. Appuntamento alle 18 per la prima giornata del nuovo campionato. I PRECEDENTI

Sono 13 le sfide tra Serie A e Coppa Italia, per un bilancio di 7 pareggi e 3 vittorie per parte, ma l'ultimo successo sardo è del 22 dicembre 2016, un pirotecnico 4-3 al "Sant'Elia". Per quanto riguarda le gare in terra emiliana il ruolino è di una sola vittoria (il 3 dicembre 2015 in Coppa Italia) con 4 pareggi e 2 sconfitte. Il 21 maggio 2017 Eusebio Di Francesco allenava per l'ultima volta il Sassuolo al "Mapei Stadium" (penultima assoluta): finirà 6-2 contro un Cagliari già salvo da settimane e undicesimo a fine torneo. Quattro degli ultimi cinque confronti in Serie A sono terminati in parità, comprese le due sfide della scorsa stagione. 



TECNICI A CONFRONTO

Sarà il quarto match tra Eusebio Di Francesco e Roberto De Zerbi: due le vittorie del primo, una dell'attuale trainer neroverde. DI FRANCESCO CONTRO IL "SUO" SASSUOLO

Il mister rossoblù è legato al club emiliano (147 panchine, nessuno come lui in Serie A), che ha affrontato sei volte vincendo in tre occasioni, con un pareggio e 2 sconfitte. Cinque le stagioni di Di Francesco con il Sassuolo, con il quale ha conquistato una promozione in Serie A e anche una qualificazione all'Europa League. OCCHIO AL DEBUTTO

Il Cagliari non segna alla prima giornata dall'agosto 2016, e ha una serie aperta di quattro ko all'esordio. I rossoblù hanno vinto solo una delle ultime sette gare d'esordio in Serie A, nel 2013 contro l'Atalanta.



DI FRANCESCO VUOLE INVERTIRE ROTTA

Ciascuno degli ultimi quattro tecnici al debutto in Serie A con il Cagliari hanno perso la prima partita, l'ultimo a vincere fu Gianluca Festa nel 3-1 di Firenze ad aprile 2015. PROLIFICHE SU AZIONE

Sassuolo (83%) e Cagliari (77%) sono due delle tre squadre che hanno segnato in percentuale più gol su azione nella scorsa stagione di Serie A, solo l’Udinese ha fatto meglio (86%). SIMEONE E JOAO PEDRO PER ALLUNGARE LA SCIA

Nella passata stagione Giovanni Simeone (12 gol) e João Pedro (18) sono stati la prima coppia di giocatori del Cagliari ad andare in doppia cifra in un singolo campionato di Serie A da Jeda e Acquafresca nel 2008/09. Entrambi hanno debuttato in Serie A contro il Sassuolo e segnato 2 gol in 8 partite contro i neroverdi.

