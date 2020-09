18 set 2020

Sono stati ufficializzati i numeri di maglia dei giocatori rossoblù nella stagione 2020-21. Tra le novità rispetto al campionato scorso la scelta di Giovanni Simeone: il bomber argentino ha voluto la 9, numero che tradizionalmente incarna il centravanti. Cambia anche Oliva: l’uruguaiano indosserà la 21.

Tra i nuovi acquisti: Marin avrà la maglia numero 8; Tripaldelli la 3. Numeri più alti per Zappa e Sottil che hanno preso rispettivamente la 25 e la 33.

Bradaric ha optato per la 16, Cerri per la 27. Despodov ha confermato il suo numero precedente in rossoblù, il 32. Pajac porterà la 93, suo anno di nascita; Pinna la 14, Caligara avrà la 12. Per Aresti la 1, classico numero dei portieri; Vicario avrà la 31.

Di seguito tutti i numeri di maglia: