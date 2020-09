Verso Sassuolo-Cagliari

18 set 2020

Rossoblù al lavoro in vista della gara contro il Sassuolo, in programma domenica al Mapei Stadium alle ore 18.

La squadra si è allenata questa mattina: la prima parte dell’allenamento è stata dedicata alla fase di attivazione a cura del preparatore atletico Nicandro Vizoco. A seguire esercitazioni sulle palle inattive, a favore e contro, e conclusioni a rete.

Primo allenamento in rossoblù per il neo acquisto Alessandro Tripaldelli; ha lavorato regolarmente con la squadra Riccardo Sottil, Ragnar Klavan ha svolto gran parte dell’allenamento con il gruppo. Lavoro personalizzato per Filip Bradaric e Kiril Despodov. Out Gaston Pereiro.

Domani mattina si torna in campo per un nuovo allenamento, nel pomeriggio la partenza alla volta di Reggio Emilia.