Partita di allenamento alla Sardegna Arena

17 set 2020

+ -

Questo pomeriggio il Cagliari è sceso in campo alla Sardegna Arena per giocare una partita di allenamento contro l’Olbia: 4-1 il risultato finale con doppietta di Pavoletti, reti di Faragò e Joao Pedro.

La giornata di lavoro dei rossoblù era iniziata questa mattina al Centro sportivo di Assemini: esercizi di attivazione e prove di palle inattive a favore e contro. Nel pomeriggio il trasferimento allo stadio per il test contro l’Olbia, giocato sotto gli occhi dei presidenti delle due squadre, Tommaso Giulini e Alessandro Marino.

Tre tempi da trenta minuti ciascuno, ad aprire le marcature Pavoletti al 13’ della prima frazione: cross da sinistra di Contini, il bomber livornese segna di testa.

In apertura di secondo tempo l’Olbia pareggia con King Udoh, bravo a battere Aresti in uscita con un bel pallonetto. Al 25’ ancora Pavoletti sfrutta un’indecisione della difesa ospite e insacca da pochi passi.

Il terzo gol al 20’ del terzo tempo: corner da destra, stacco di Simeone al centro dell’area, il forte colpo di testa dell’argentino viene deviato sul palo dal portiere, tap-in vincente di Faragò. Quarta rete di Joao Pedro (26’) con un gran tiro di destro da fuori area.

Per mister Di Francesco l’occasione per provare uomini e soluzioni in viste della gara di domenica contro il Sassuolo, la prima del campionato di Serie A 2020-21.

A riposo precauzionale Ragnar Klavan e Riccardo Sottil, entrambi per un leggero affaticamento. Seduta personalizzata per Filip Bradaric e Kiril Despodov. Sempre out Giuseppe Ciocci e Gaston Pereiro.

Domani mattina si torna in campo per un nuovo allenamento.