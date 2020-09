Tripaldelli al Cagliari

17 set 2020

Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tripaldelli che dal Sassuolo si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo: il giovane difensore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2023.

Classe 1999, cresciuto nelle giovanili della Juventus, nell'estate 2018 è passato al Sassuolo, per iniziare poi la stagione in prestito al Pec Zwolle, squadra della massima divisione olandese. Nel gennaio 2019 è ritornato in Italia per continuare il suo percorso di maturazione con il Crotone in B e, lo scorso campionato, in Serie A tra le fila dei neroverdi.

Punto fermo delle Nazionali giovanili a partire dall'Under 16, ha preso parte lo scorso anno ai Mondiali Under 20 - chiusi dagli Azzurrini al quarto posto - schierato in tutte e sette le gare. Ha sinora collezionato 3 presenze con la maglia dell’Under 21.

Grande corsa, velocità, buone qualità tecniche: Tripaldelli è un esterno mancino che gioca a tutta fascia, facendosi valere sia in fase di spinta, con cross precisi dal fondo per gli attaccanti, che di contenimento. Un giovane di assoluto interesse, erede della grande tradizione dei terzini sinistri italiani.

Benvenuto in Sardegna, Alessandro!