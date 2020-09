Romagna al Sassuolo

17 set 2020

+ -

Il Cagliari Calcio comunica di avere ceduto al Sassuolo a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Romagna.

Arrivato in rossoblù nell'estate 2017, ha disputato 45 partite con la maglia del Cagliari. Nel settembre 2019 è passato in prestito al Sassuolo: in Emilia ha totalizzato 18 presenze, prima di essere bloccato da un brutto infortunio che lo ha costretto a saltare l’ultima parte della scorsa stagione.

Con l’auspicio di rivederlo presto nuovamente in campo, il Club augura a Romagna le migliori soddisfazioni per il continuo della sua carriera.