“Il Cagliari, una scelta fortemente voluta”

14 set 2020

Giovani e forti, con tanta voglia di dimostrare sul campo il loro valore e rendersi utili alla causa rossoblù. I nuovi acquisti del Cagliari, Riccardo Sottil e Gabriele Zappa, sono stati presentati oggi ai media. A introdurli, il Direttore sportivo, Pierluigi Carta: “Sono due ragazzi classe ’99, li abbiamo scelti perché li riteniamo funzionali al nostro progetto e alla nostra filosofia di gioco. Hanno fortemente voluto il Cagliari, altro aspetto che ha spostato gli equilibri nella trattativa. Siamo convinti che possano fare un’ottima stagione”.

Zappa si prepara al salto nella massima serie: “Sto realizzando il mio sogno di bambino. Salendo di categoria, aumenta anche il grado di difficoltà. Non ho paura, ma voglia di migliorarmi in tanti aspetti, come la velocità di pensiero della giocata. Arrivo in un club importante: per me è un onore, voglio cercare di giocare il più possibile, dare il mio contributo alla squadra. Fisicamente sono pronto, la stagione scorsa è finita tardi, non c’è stato bisogno di ricaricare le pile”.

FELICE DELLA SCELTA

“Quando mi è stato prospettato di venire a Cagliari, ero felicissimo, ho detto subito di sì. Ne ho parlato con Balzano, il quale mi ha assicurato che in Sardegna mi sarei trovato benissimo, sia per la Società che per la città”.

TERZINO GOLEADOR

“A Pescara ho segnato 5 gol, ma andare in rete non è il mio compito principale. Faccio il terzino, devo pensare anche a difendere. Al limite, posso pensare di firmare qualche assist. Il mister vuole che si giochi il pallone, il suo è un calcio offensivo ma allo stesso tempo attento agli equilibri”.

Sottil si attende un’annata di grande crescita, personale e di squadra. “Dobbiamo migliorare la posizione di classifica della stagione passata. Il gruppo è di grande qualità, me ne ha parlato anche Luca Pellegrini in Under 21. Per il mister parla la sua carriera: posso crescere, sotto tutti i punti di vista”.

CAGLIARI E BASTA

“Il presidente Giulini, il Direttore Carta e il mister mi hanno voluto fortemente: li ringrazio, sapere di essere così tanto desiderato è stata una spinta in più per farmi venire a Cagliari. Per un calciatore è bellissimo sentirsi parte di un progetto. Quando ho saputo dell’interessamento del Club, non ci ho pensato due volte; Cagliari è una piazza storica, ha vinto uno scudetto, vive il calcio con grande passione; senza contare i tantissimi campioni che hanno indossato la maglia rossoblù, a cominciare da Gigi Riva. Il mio primo impatto con la città e con l’ambiente è stato ottimo, come mi aspettavo. Sono molto carico, non vedo l’ora che arrivi domenica per iniziare il campionato”.

LA FASCIA DI COMPETENZA

“Non ho preferenze, giocare a destra o a sinistra per me è uguale. Toccherà al mister scegliere, io sono a disposizione. I miei punti di forza? Accelerazione e dribbling”.