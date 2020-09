Marco Scorcu vicepresidente FMSI

13 set 2020

Il responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è stato eletto vicepresidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, riunita oggi a Roma per scegliere i suoi vertici. Confermato alla guida della FMSI per il quadriennio 2021-2024 Maurizio Casasco.

Dottor Scorcu, 59 anni, vanta una lunga esperienza nell’ambito della medicina sportiva, in cui si è specializzato nel 1992. Alla sua ventinovesima stagione con il Cagliari, in tutti questi anni si è contraddistinto per la grande professionalità, la dedizione al lavoro e le qualità umane, stimato dal Club e dai suoi colleghi. Oltre a guidare lo staff medico-sanitario rossoblù, esercita l’attività di medico dello sport per l’ATS Sardegna presso l’ospedale “Binaghi” di Cagliari.

Dopo quattro anni da Consigliere Nazionale FMSI, un nuovo incarico di particolare prestigio all’interno della Federazione dei medici sportivi.

Congratulazioni, Doc!