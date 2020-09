Rog: “Buona prestazione”

12 set 2020

+ -

Un gol, giunto al termine di una grande azione corale, e una prova convincente: Marko Rog è sembrato tra i più brillanti nel collaudo contro la Roma, a otto giorni dall'inizio del campionato. “Sono contento, per il gol e per la prestazione della squadra: soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene, spero possiamo continuare così anche in campionato”.

I COMPITI TATTICI

“Il mister ha le idee chiare, sa quel che vuole. Mi chiede di effettuare gli inserimenti in attacco, di chiudere in mezzo quando ci difendiamo, di palleggiare e farmi trovare nelle zone giuste del campo quando teniamo il possesso. Ciascun allenatore porta le sue idee, ci vuole un po' di tempo per acquisirle e perfezionare i meccanismi. Siamo a buon punto, sono sicuro che con il lavoro miglioreremo ancora”.