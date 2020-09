Cagliari-Roma 2-2

12 set 2020

Pareggio per il Cagliari contro la Roma alla Sardegna Arena nel collaudo ad una settimana dall'inizio del campionato. 2-2, con i gol di Rog e Walukiezicz nei primi 45' e Under e Mkhitaryan nella ripresa. Una prova confortante, quella dei rossoblù: al secondo test a tutto campo dopo quello contro l'Olbia di Aritzo, la squadra ha dimostrato una discreta condizione atletica e si è fatta apprezzare sul piano del gioco, soprattutto nel primo tempo, più attendibile per misurare lo stato di forma generale. Buona la manovra d'assieme, specie quando i rossoblù sono riusciti a trovare la profondità: spettacolare il primo gol, firmato da Rog dopo una grande iniziativa corale. Poco giudicabile invece la ripresa, è affiorata la stanchezza e il gran numero di sostituzioni effettuate ha spezzato parecchio il ritmo.

IL PRIMO TEMPO

Tra i rossoblù manca Marin, tenuto a riposo per un leggero affaticamento Cagliari e Roma mostrano subito di essere in palla. Giallorossi subito pericolosi con una rasoiata di Dzeko che passa non lontana dal palo destro della porta di Cragno. Risponde immediatamente la squadra di Di Francesco: punizione dalla destra di Lykogiannis, forte e tagliata, Simeone prolunga la traiettoria di testa, Walukiewicz mette dentro all'altezza dell'area piccola con un tocco al volo: l'arbitro però annulla per un evidente fuorigioco del giocatore polacco. All'8' affonda Karsdorp sulla destra, tiro cross respinto da Cragno col corpo. Quindi è Mkhitaryan a provarci, spedendo il pallone di poco fuori. La Roma si fa preferire in questa fase: al 24' ancora Mkhitarian dalla sinistra per Dzeko, il tiro di prima intenzione termina sul fondo. Poi Cragno blocca a terra una conclusione di Pellegrini. Cagliari pericoloso al 32': lancio profondo di Klavan a cercare Joao Pedro sulla sinistra, attacco condotto in superiorità numerica con la difesa della Roma non piazzata benissimo. Il brasiliano crossa basso per l'accorrente Nandez, destro piazzato, non potente e centrale, facile la parata di Pau Lopez. Si procede a fiammate. Al 33' incursione di Pellegrini dalla sinistra, cross radente e forte, Dzeko non arriva, Klavan rinvia.

ROG IN GOL

Al 38' il Cagliari passa in vantaggio. Faragò riconquista un pallone sulla trequarti, il suo rilancio diventa un perfetto assist per Simeone. Il centravanti forse perde il tempo di una possibile battuta a rete di prima intenzione, preferisce controllare e centrare basso in area, stupenda la finta di Joao Pedro che inganna i difensori e libera al tiro Rog: la botta del croato è perfetta e non dà scampo a Pau Lopez. Un gran gol. Immediata la risposta della Roma, vicina al pareggio due volte con Mkhitaryan: prima Cragno respinge, poi il tiro a giro dell'armeno termina alto. Al 42' lancio di Joao Pedro, Nandez prolunga di testa a servire Simeone che scatta alla sua maniera, il tiro però è deviato in angolo da Pau Lopez.

WALU RADDOPPIA, SIMEONE SFIORA IL TRIS

Un'azione che è il preludio al raddoppio: angolo di Lykogiannis, il colpo di testa di Cristante fa impennare il pallone che spiove nell'area piccola, Walukiewicz è il più pronto e a deviare di testa alle spalle di un sorpreso Lopez. I rossoblù potrebbero addirittura triplicare ancora con Simeone, l'argentino fila via innescato da Rog, ma il suo tiro è neutralizzato dal portiere. Primo tempo brillante, divertente, il Cagliari ha sofferto in alcuni frangenti le iniziative della Roma ma ha ribattuto colpo su colpo, ha creato diverse occasioni e ne ha concretizzate un paio per il doppio vantaggio.

LA RIPRESA

Dopo l'intervallo, Di Francesco manda dentro Sottil per Oliva: il nuovo entrato assume la sua classica posizione di esterno destro d'attacco, Nandez viene dirottato in mezzo. Nella Roma, Fonseca sostituisce Cristante con Under. Il turco è in buona giornata. Al 59' accorcia le distanze, riprendendo una respinta di Faragò su cross dalla sinistra di Spinazzola: pronto il tiro mancino che non dà scampo a Cragno. In precedenza, il portiere rossoblù si era superato con un doppio intervento, prima su botta di Mkhitaryan, quindi su nuovo tentativo di Mancini, peraltro in fuorigioco. Al 61' la Roma pareggia: scambio Karsdorp-Under che proietta l'esterno destro in profondità, il cross è per Dzeko che prova il colpo di tacco da due passi, Cragno è ancora strepitoso a chiudere lo specchio, ma nulla può sulla ribattuta di Mkhitaryan. La partita a questo punto perde di intensità, non certo favorita dalla serie di sostituzioni e dalla stanchezza. Al 66' occasionissima per il Cagliari con Nandez, caparbio l'uruguayano a conquistare palla sulla sinistra, bella la finta a sbilanciare un difensore romanista, ma il tiro a tu per tu col portiere è bloccato da Lopez in uscita. Non succede nulla di rilevante da qui alla fine, se non la lunga serie di cambi coi quali i due tecnici danno fondo alla panchina. Domenica prossima il debutto in campionato per il Cagliari, a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Cragno (69' Vicario), Faragò (83' Pinna), Walukiewicz (67' Pisacane), Klavan (83' Carboni), Lykogiannis (83' Pakac), Caligara (63' Ladinetti), Oliva (46' Sottil), Rog (78' Conti), Nandez (91' Contini), Simeone (67' Pavoletti), Joao Pedro (67' Zappa) – All.: Di Francesco. ROMA: Pau Lopez, Mancini, Cristante (46' Under), Ibanez (84' Juan Jesus), Karsdorp (67' Santon), Diawara, Veretout (91' Sekk), Spinazzola (67' Calafiori), Pellegrini (67' Villar), Mkhitaryan, Dzeko (67' Perotti, 80' Antonucci) – All.: Fonseca.

ARBITRO: Cappai di Cagliari.

RETI: 38' Rog, 43' Walukiewicz, 59' Under, 61' Mkhitaryan.