Tiscali nuovo back jersey sponsor

12 set 2020

Cagliari Calcio e Tiscali annunciano di aver raggiunto un nuovo accordo di partnership. Il logo dell’azienda sarda, tra i maggiori operatori nel settore delle telecomunicazioni in Italia, comparirà sul retro delle maglie da gioco ufficiali della prima squadra, dopo aver accompagnato i rossoblù la scorsa stagione sulle divise di allenamento.

“Avere tra i nostri partner Tiscali è motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. “Una società sarda all’avanguardia, caratterizzata per il suo forte impulso alla ricerca e all’innovazione, impegnata oggi nello sviluppo di un asset fondamentale per il Paese come la diffusione della fibra ottica. Ci accomunano tanti aspetti come l’ambizione e la voglia di essere protagonisti. Due realtà proiettate al futuro, che guardano oltre i confini dell’Isola, ma sempre orgogliosamente legate ai valori della propria Terra”.

“Siamo felici di tornare nella maglia rossoblù e rafforzare una collaborazione iniziata da tanto tempo. Siamo orgogliosi di lavorare insieme al Cagliari Calcio, con cui condividiamo l’attaccamento alla nostra isola, la passione e la capacità di sognare e realizzare sfide impossibili”, sottolinea Renato Soru, Amministratore Delegato di Tiscali S.p.A.”.

Il Cagliari indosserà la nuova maglia con il logo Tiscali in occasione dell’amichevole di questa sera Cagliari-Roma.