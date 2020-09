Marin: “Pronto a dare il meglio di me"

11 set 2020

Il neo acquisto rossoblù, il rumeno Razvan Marin, è stato presentato oggi ai media nella sala stampa della Sardegna Arena. Il centrocampista è stato affiancato dal Direttore sportivo, Pierluigi Carta: “Scegliamo giocatori funzionali al progetto, alcuni di essi sono pronti da subito, altri, magari più giovani, vanno aspettati perché imparino soprattutto a livello tattico – queste le parole del DS – Siamo un club con 100 anni di storia, scegliamo ma vogliamo anche essere scelti”. Così come ha fatto Marin, che non vede l’ora di cominciare la sua prima stagione in Italia: “Sono pronto a dare il meglio di me stesso, in ogni partita. Mi ritengo quel tipo di giocatore che in campo da l’anima per aiutare la squadra a raccogliere risultati”.

LA POSIZIONE IN CAMPO

“Posso occupare tutti i ruoli del centrocampo. Molto dipende dal modulo adottato, ma io sono a disposizione dell’allenatore. La Società, mister Di Francesco mi hanno voluto fortemente qui: è un allenatore conosciuto, di livello internazionale; sono felice di poter dare il mio contributo a fare grande questa squadra. Sapevo già qualcosa sui miei compagni e sulla città, ho una maggior conoscenza della Serie A perché ci giocano tanti giocatori rumeni”.

I MODELLI DI RIFERIMENTO

“Innanzitutto mio padre Petre, che ha giocato per sette anni nella Steaua. All’Ajax mi paragonavano a Frankie De Jong, ma credo che siamo due giocatori con caratteristiche molto diverse”.

IL MAESTRO HAGI

“Ho lavorato tanto con lui, mi ha insegnato molte cose, sul calcio e sul piano umano. Da quando ho firmato il contratto col Cagliari non sono riuscito a parlargli, ma mi conosce bene e so che desidera il meglio per me e per la mia carriera. Ho letto che sulla stampa rumena ha avuto parole di apprezzamento per me, approfitto dell’occasione per ringraziarlo”.

I COLLEGHI DI REPARTO

“In questi giorni ho avuto modo di lavorare con loro e notare impegno e qualità tecniche. Cito Marko Rog, si può dire che mi abbia preso sotto la sua ala protettiva. In Italia si lavora molto dal punto di vista tattico, seguiamo le indicazioni dell’allenatore; sono contento e motivato di avere questa possibilità di migliorare come calciatore”.

ORGOGLIO ROSSOBLÙ

“Sono orgoglioso di vestire questa maglia. Posso garantire massimo impegno e determinazione. Il calcio rumeno sta crescendo, molti giocatori sono chiamati da squadre importanti all’estero; l’Under 21 ha fatto bene agli ultimi Europei di categoria. Sono cose che fanno bene a tutto il nostro movimento”.