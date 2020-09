11 set 2020

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina ad Asseminello per una nuova seduta di allenamento, alla vigilia della gara amichevole contro la Roma alla Sardegna Arena (sabato 12 settembre, ore 18).

Il programma di lavoro è iniziato con un’attivazione tecnica a torelli. A seguire serie di partitelle a campo ridotto: l’ultima parte dell’allenamento è stata dedicata alle palle inattive a favore; in chiusura sessione di punizioni dal limite dell’area e calci di rigore. In gruppo Riccardo Sottil: primo allenamento con la squadra per il neo acquisto rossoblù.

Alessandro Deiola ha continuato il lavoro personalizzato; allenamenti individuali per Filip Bradaric e Kiril Despodov. A riposo Giuseppe Ciocci e Gaston Pereiro.

Nuovo allenamento domani mattina al Centro sportivo di Assemimi.