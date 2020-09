Palle inattive e tattica

10 set 2020

Questa mattina il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini, dove prosegue la preparazione precampionato: per i rossoblù in agenda l’amichevole contro la Roma alla Sardegna Arena, in programma sabato alle ore 18.

Dopo l’attivazione tecnica, la squadra ha svolto una sessione di palle inattive a sfavore. A seguire lavoro per reparti: i difensori si sono concentrati sui movimenti della linea; per centrocampisti e attaccanti combinazioni per andare al tiro in porta e serie di conclusioni a rete da fuori area.

Regolarmente in gruppo Sebastian Walukiewicz; personalizzato per Alessandro Deiola. Lavori individuali tra palestra e campo Filip Bradaric e Kiril Despodov. Sempre a riposo Giuseppe Ciocci e Gaston Pereiro.

Il Cagliari si allenerà nuovamente domani mattina.