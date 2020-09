I biglietti per Cagliari-Roma

10 set 2020

Al via la prelazione per l’acquisto dei biglietti per Cagliari-Roma, gara amichevole in programma alla Sardegna Arena sabato 12 settembre alle ore 18. Gli abbonati della scorsa stagione potranno acquistare il proprio tagliando dalle ore 15 di questo pomeriggio, giovedì 10, sino alle 8 di domani mattina usufruendo anche del voucher elettronico. Dalle ore 8.30 di domani, in caso di disponibilità, verranno messi in vendita i biglietti restanti.

Sarà possibile acquistare sino ad un massimo di un tagliando a persona, la vendita sarà effettuata esclusivamente online sul sito di Ticketone. Per tutti sarà necessario essere in possesso della “Passione Casteddu”. A disposizione sino ad un massimo di 1.000 posti in Main Stand, aperto anche il Settore Distinti riservato ai diversamente abili.

Per ulteriori informazioni clicca qui.