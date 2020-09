Gagliano rinnova con il Cagliari

09 set 2020

Il Cagliari Calcio comunica il rinnovo contrattuale di Luca Gagliano che ha sottoscritto un accordo con il Club rossoblù sino al 30 giugno 2023. Contestualmente il giovane calciatore, classe 2000, si trasferisce in prestito all’Olbia sino al termine della stagione.

Attaccante mancino in grado di giocare in più ruoli della prima linea, cresciuto nel vivaio del Cagliari, Gagliano arriva da un'annata che lo ha visto protagonista in rossoblù: prima in Primavera, che ha trascinato con le sue reti, ben 10 in 17 gare di campionato; poi in prima squadra, con la quale lo scorso 29 luglio è stato decisivo nella vittoria alla Sardegna Arena contro la Juventus: gol e assist per il 2-0 finale. Il suo ruolino totale, ad oggi, parla di 28 reti in 74 gare con la Primavera e 3 presenze in prima squadra, dopo l'esordio assoluto del 2018.

Inizia ora un nuovo capitolo della sua carriera: in Gallura Gagliano potrà confrontarsi con un campionato professionistico, continuare a crescere e migliorarsi in un ambiente che sa valorizzare i giovani di talento come lui.

Buona stagione, Luca!