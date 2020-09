08 set 2020

Lavori di forza, tecnica, tattica e partitelle nel programma della doppia seduta di allenamento che ha visto impegnati oggi i rossoblù ad Asseminello.

Al mattino la squadra è stata divisa in due gruppi: dopo degli esercizi di potenziamento svolti in palestra, i difensori si sono concentrati in campo su delle esercitazioni specifiche sulla linea; per centrocampisti e attaccanti, combinazioni per andare alla conclusione a rete. Durante la pausa pranzo, gradita sorpresa per il tecnico Eusebio Di Francesco, festeggiato dal Club con una torta speciale in occasione del suo compleanno: al centro il logo del Cagliari, accompagnato dalla scritta “A chent’annos, mister!”.