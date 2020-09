08 set 2020

+ -

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Damir Ceter al Pescara con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2020-21.

Arrivato in Sardegna nel gennaio 2018, dopo aver collezionato 6 presenze con la maglia rossoblù, l’attaccante colombiano si è trasferito all’Olbia (35 gare e 13 gol in stagione). Ha giocato lo scorso campionato tra le fila del Chievo in B dove ha saputo ritagliarsi i suoi spazi e confermato le sue qualità: con 26 presenze e 2 gol ha contribuito ai successi di squadra, arrivando sino alle semifinali playoff.

Per il giovane classe ’97 ora l’opportunità di continuare il suo percorso di crescita nel calcio italiano.

Buona stagione, Damir!