08 set 2020

La Lega Calcio Serie A ha diramato il tabellone della Coppa Italia 2020-21.

Il Cagliari entrerà in lizza a partire dal terzo turno, che si giocherà in gara unica mercoledì 28 ottobre alla Sardegna Arena. L'avversario dei rossoblù uscirà dalle sfide dei primi due turni eliminatori. Il 23 settembre a Pontedera andrà in scena il derby toscano tra la formazione locale e l’Arezzo; la vincitrice renderà visita alla Cremonese nel secondo turno, partita programmata per mercoledì 30 settembre.

Alla Coppa Italia 2020-21 sono iscritte 78 squadre (tutte quelle ammesse ai campionati di Serie A e B, 27 Società segnalate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico tra quelle ammesse al campionato di Serie C e 9 dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti.

La finale è in programma mercoledì 19 maggio 2021.