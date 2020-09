Di Francesco: “Cagliari la mia nuova sfida”

08 set 2020

Mister Eusebio Di Francesco ha parlato in esclusiva ai canali del Club. Tra i temi trattati dal tecnico i motivi che lo hanno spinto a scegliere Cagliari. “I primi incontri con il presidente Giulini sono stati molto importanti: mi è piaciuta la mentalità, la voglia di migliorarsi del Club e di farmi sentire integrato in un modo di lavorare. Tutto questo mi ha spinto ad accettare questa nuova sfida”. Nella video-intervista l’allenatore racconta le sue prime settimane in rossoblù: lavoro, organizzazione, meticolosità per trasmettere alla squadra idee e concetti, una forte identità di gioco. Il rapporto con la città e i sardi; la speranza di poter riavere presto allo stadio i tifosi.





LA VIDEO-INTERVISTA